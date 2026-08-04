L'ailier belge Jesse Piseho a finalisé ce mardi toutes les étapes de son transfert officiel au FC Barcelone, en signant son contrat courant jusqu'en 2031 en présence du président du club Joan Laporta dans les bureaux du club catalan, après que les Blaugrana ont versé 8,5 millions d'euros pour l'arracher au club belge du Club Bruges.

Le journal catalan « Sport » a indiqué que la cérémonie de signature a marqué la première apparition publique de Joan Laporta depuis sa guérison du trouble du rythme cardiaque qui l'a contraint à réduire ses activités ces derniers jours et l'a empêché de voyager avec l'équipe vers les îles Britanniques lors du stage de préparation.

Une intégration rapide au camp anglais

Piseho avait rejoint le stage d'entraînement de l'équipe première en Angleterre vendredi dernier, où il s'est entraîné durant le week-end sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick au centre de St George's Park, avant de rentrer à Barcelone lundi avec le reste des joueurs blaugrana à l'issue du stage de préparation pour la nouvelle saison.

La participation de Piseho à la tournée anglaise a offert à Flick l'occasion d'observer de près l'un des joueurs les plus prometteurs recrutés par le club cet été, l'attaquant étant arrivé au bon moment pour s'entraîner avec l'équipe lors des dernières séances avant le début de la saison.

Une bonne impression et un échange avec Flick

Piseho a laissé une bonne impression grâce à son intégration rapide dans le vestiaire et à son sérieux à l'entraînement, ayant déclaré aux médias qu'il avait échangé avec Flick et qu'il était prêt à assumer n'importe quel rôle que l'entraîneur allemand lui confierait.

Bien qu'il soit officiellement enregistré au FC Barcelone Atlètic (l'équipe réserve), le plan du club est de l'associer régulièrement aux entraînements de l'équipe première, le directeur sportif estimant que sa vitesse, ses qualités de dribble et sa capacité à évoluer à n'importe quel poste offensif pourraient en faire une option intéressante pour Flick au cours de la saison.

Un court repos

Après avoir accompli ces dernières démarches officielles, Piseho profitera du repos que lui a accordé le staff technique, l'équipe bénéficiant de deux jours de repos après son retour d'Angleterre, l'ailier belge devant reprendre les entraînements jeudi avec le reste de ses coéquipiers afin de poursuivre la préparation pour la nouvelle saison.

La saison prochaine, Piseho cherche à s'imposer dans les rangs de l'équipe première sans négliger de continuer à développer ses qualités au sein de l'équipe réserve, dans le cadre d'un plan visant à affiner son talent aux côtés de l'élite des joueurs de l'équipe catalane.