OFFICIEL - Benjamin Lecomte prêté à l'Atlético Madrid

Avec les départ de Gbric et San Román, le club rojiblanco s'est trouvé la nouvelle doublure de Jan Oblak : Benjamin Lecomte.

L'Atlético de Madrid cherchait en urgence un gardien remplaçant et ils l'ont trouvé. Après les départs de San Román (SD Huesca) et Ivo Gbric à Lille sous forme de prêt avec option d'achat, le club rojiblanco devait trouver un gardien confirmé pour endosser le rôle de doublure du Slovène Jan Oblak. Et l'élu est Benjamin Lecomte, 30 ans, gardien de l'AS Monaco, devenu numéro deux cet été avec l'arrivée d'Alexander Nübel dans la Principauté.

Après avoir vu son statut changer à l'AS Monaco, Benjamin Lecomte cherchait une porte de sortie et voulait trouver un challenge hors de France pour pouvoir vivre sa première expérience loin du football français. L'ancien gardien de but de Lorient, Dijon, Montpellier et de l'AS Monaco a trouvé son nouveau point de chute. Il va découvrir la Liga et rejoindre le champion d'Espagne en titre, comme l'a confirmé l'Atlético Madrid ce jeudi après-midi.

"L’AS Monaco informe d’un prêt pour une saison de Benjamin Lecomte à l’Atlético Madrid, récent champion d’Espagne", a indiqué l'AS Monaco dans son communiqué. Une opération confirmée par l'Atlético Madrid dans la foulée. Tout est allé très vite dans ce dossier puisque Goal était en mesure de confirmer que l'Atlético Madrid avait jeté son dévolu sur Benjamin Lecomte en début de journée, conscient du départ d'Ivo Grbic. Les Colchoneros se sont montrés efficaces et tiennent donc déjà leur numéro deux au poste de gardien de but.

En faisant ce choix de carrière, Benjamin Lecomte, qui s'était blessé lors du premier match de préparation de l'AS Monaco face au RB Leipzig à la cuisse et a donc perdu sa place de titulaire en raison de ce pépin physique, fait une croix sur l'équipe de France. Lorsqu'il a brillé sous les couleurs de Montpellier et de l'AS Monaco, le portier avait été appelé à quelques reprises par Didier Deschamps pour endosser ce rôle.

Certes, il avait été dépassé par Mike Maignan, voir même Alphonse Aréola, chez les Bleus, mais Benjamin Lecomte avait clamé haut et fort qu'il ne rendait pas les armes. Désormais, avec le rôle de doublure de Jan Oblak, il n'a plus la moindre chance d'être appelé par Didier Deschamps. En revanche, le portier de 30 ans va découvrir la Liga à 30 ans ainsi que la Ligue des champions, une compétition qu'il n'a jamais disputé dans sa carrière.

Benjamin Lecomte devra se montrer patient pour avoir sa chance avec les Colchoneros. La saison dernière, Jan Oblak n'a pas manqué le moindre match de Liga et de Ligue des champions. La seule compétition que le Slovène ne dispute pas ces dernières saisons est la Coupe du Roi, ce sera l'occasion pour le portier français de jouer et de briller sous ses nouvelles couleurs.