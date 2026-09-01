Le FC Barcelone a annoncé, ce mardi, la signature de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, en provenance d'Arsenal, lors du mercato estival en cours.

Le Barça a déclaré, dans un communiqué officiel : « Arsenal et Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Gabriel Jesus vers les rangs du club catalan, l'attaquant brésilien ayant signé un contrat de trois saisons avec Barcelone. »

Et d'ajouter : « Gabriel Jesus est né à São Paulo, au Brésil, le 3 avril 1997, et a débuté sa carrière footballistique dans sa ville natale avec le club d'Anhanguera. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Palmeiras São Paulo, l'un des plus grands clubs du pays. Il a disputé ses premiers matches avec l'équipe en mars 2015, remportant avec elle la Coupe du Brésil en 2015 et le championnat en 2016, en plus d'obtenir le prix du meilleur joueur du championnat brésilien en 2016. »



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Il a poursuivi : « Les prestations remarquables de Jesus au Brésil lui ont offert l'opportunité de rejoindre l'Europe, et à l'été 2016 il a signé avec Manchester City, dirigé par Pep Guardiola. »

Il a ajouté : « Jesus a disputé au total 236 matches avec l'équipe, inscrivant 95 buts et délivrant 45 passes décisives. Durant son passage à Manchester City, il a remporté quatre titres de Premier League anglaise, la Coupe d'Angleterre une fois, quatre titres en Coupe de la Ligue, ainsi que le Community Shield à deux reprises, en 2018 et 2019. »

En juillet 2022, Jesus a signé avec Arsenal, avec qui il a disputé 123 matches, inscrivant 32 buts et délivrant 22 passes décisives.

En janvier 2025, il a été victime d'une blessure au ligament croisé antérieur, qui l'a éloigné des terrains jusqu'en décembre. Il a ensuite contribué au sacre d'Arsenal en Premier League anglaise lors de la saison 2025-2026, après avoir inscrit trois buts en 14 matches.



