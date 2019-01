OFFICIEL - Barcelone annonce l'arrivée de Kevin-Prince Boateng

Sans surprise après l'annonce du joueur, le FC Barcelone a confirmé ce lundi soir l'arrivée de Kevin-Prince Boateng en provenance de Sassuolo.

C'est désormais officiel : Kevin-Prince Boateng est un joueur du FC Barcelone.

Plus tôt ce lundi soir, le milieu international ghanéen avait déjà annoncé son arrivée au sein du club catalan.



"Barça, j'arrive !", a lancé Boateng à Sky Sports. "Je suis triste de quitter Sassuolo, mais c'est une bonne occasion. Ne me posez pas de questions sur le Real Madrid... Je suis impatient. Je veux seulement me concentrer sur Barcelone et espérer marquer à Bernabéu pour le prochain Clasico", avait notamment lancé le joueur, adressant un message aux socios du club.

Une première annonce avant la confirmation du club, via une vidéo postée sur son compte Twitter officiel.

Transfer news... pic.twitter.com/hNYrKR9nL1 L'article continue ci-dessous — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 janvier 2019

Le milieu polyvalent, âgé de 31 ans, évoluait à Sassuolo depuis l'an passé. Le Barça représente son deuxième passage en Espagne dans sa carrière, après une expérience à Las Palmas lors de la saison 2016-17.

Il est prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat de 8 millions d'euros.

Sa présentation officielle aura lieu ce mardi.