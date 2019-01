"Barcelone, j'arrive !" - Kevin-Prince Boateng confirme son transfert au Barça

Annoncé au FC Barcelone, Kevin-Prince Boateng a confirmé en personne son arrivée au sein du club catalan.

Kevin-Prince Boateng au FC Barcelone, c'est un feuilleton qui est sur le point de se décanter.

Le milieu international ghanéen est annoncé au Barça depuis quelques jouers, bien que cette rumeur ait de quoi surprendre. Ce lundi, le joueur en personne l'a confirmé en annonçant son arrivée au club. Il déclare même vouloir marquer contre le Real Madrid pour son premier Clasico.



"Barça, j'arrive !", a lancé Boateng à Sky Sports. "Je suis triste de quitter Sassuolo, mais c'est une bonne occasion".



"Ne me posez pas de questions sur le Real Madrid... Je suis impatient. Je veux seulement me concentrer sur Barcelone et espérer marquer à Bernabéu pour le prochain Clasico", a continué Boateng.

Le milieu polyvalent, âgé de 31 ans, évoluait à Sassuolo depuis l'an passé. Le Barça représenterait son deuxième passage en Espagne dans sa carrière, après une expérience à Las Palmas lors de la saison 2016-17.