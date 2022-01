OFFICIEL : Angel Correa prolonge à l'Atlético Madrid

Bonne nouvelle pour les supporters de l'Atlético Madrid. Un joueur majeur de l'effectif de Diego Simeone a juré fidélité au club Rojiblanco. En effet, l'Atlético de Madrid a annoncé ce mardi matin la prolongation du contrat de l'attaquant Ángel Correa jusqu'en juin 2026.

L'Argentin avait un contrat jusqu'en 2024, il a donc prolongé pour deux saison supplémentaires. Ainsi, Angel Correa complète une semaine fantastique après avoir inscrit un doublé dimanche dernier contre le Rayo Vallecano.

L'Atlético Madrid a officialisé la nouvelle ce mardi dans un communiqué : "Ángel Correa a renouvelé son contrat avec notre club jusqu'en 2026 et continuera à porter le maillot rouge et blanc pendant quatre saisons supplémentaires. L'attaquant argentin est arrivé en décembre 2014 dans notre équipe et a joué un total de 305 matchs sous le maillot rouge et blanc".

Troisième joueur le plus capé de l'effectif

"Le joueur originaire de Rosario continue d'écrire sa belle histoire à l'Atlético de Madrid, ayant marqué 53 buts, les deux derniers dimanche dernier contre le Rayo Vallecano qui ont permis à notre équipe de signer la première victoire de 2022 et ayant assisté 51 fois ses coéquipiers. Correa est actuellement le troisième joueur de notre effectif avec le plus d'apparitions à son actif (305), derrière Koke (519) et Oblak (323)".

"Notre attaquant a rejoint notre club en décembre 2014 et a fait ses débuts en équipe première en LaLiga le 22 août 2015 contre l'UD Las Palmas au Vicente Calderón. Ángel était le dernier buteur rouge et blanc au Vicente Calderón. L'armoire à trophées de l'Argentin s'agrandit d'année en année, son premier titre en tant que joueur rouge et blanc a été la Ligue Europa 2018 contre l'Olympique de Marseille et quelques mois plus tard est venu le deuxième trophée, la Super Coupe d'Europe après avoir battu le Real Madrid à Tallinn. En outre, la dernière saison de championnat de Correa a donné lieu à 9 buts et 9 passes décisives, avec 5 buts et 2 passes décisives lors des 9 derniers matchs, y compris le but contre Valladolid dans le match décisif qui a fini par signifier notre onzième titre de champion", a conclu le club Rojiblanco.

Déjà six buts en Liga cette saison

Véritable soldat de Diego Simeone capable d'évoluer sur un côté, mais aussi en tant que second attaquant ou en pur numéro neuf, Angel Correa réalise une belle saison avec sept buts toutes compétitions confondues et est bien parti pour battre son record personnel sur une saison en Liga qui est neuf buts. L'Argentin, titulaire à treize reprises cette saison en Liga, continuera à enflammer le coeur des supporters de l'Atlético Madrid pendant encore de nombreuses années.