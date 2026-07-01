Officiel : Al-Nasr dévoile les détails de son stage de préparation pour la nouvelle saison

Le club d’Al-Nassr a officialisé les modalités de son stage de préparation en amont de la saison 2026-2027.

Le club saoudien a publié sur son compte officiel « X » un tweet détaillant l’organisation du stage, dont la première phase débutera dans la capitale, Riyad, dimanche prochain.

Cette première phase s’achèvera le 11 juillet, date à laquelle le groupe mettra le cap sur Abha pour la deuxième étape, programmée du 12 au 22 juillet.

La troisième et dernière phase se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 25 juillet au 5 août.

Selon le journal Al-Riyadiah, cette étape portugaise sera l’occasion de disputer plusieurs matchs amicaux une fois l’effectif au complet, avec l’arrivée des joueurs internationaux.

Rappelons qu’Al-Nassr visera quatre trophées la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d’Arabie saoudite et la Ligue des champions de l’Asie.