Le club saoudien d'Al-Hilal a mis fin à ses difficultés au poste d'arrière droit, qui ont duré toute la saison dernière, en annonçant officiellement l'arrivée du joueur Mohammed Mahzari en provenance du club d'Al-Taawoun, dans le cadre d'un contrat de 3 ans expirant à l'été 2029, une démarche visant à renforcer la ligne défensive en vue des prochaines échéances.

La cérémonie officielle de signature s'est déroulée lundi soir dernier, et Mahzari doit rejoindre le stage du « Zaïm » en Autriche, afin de participer aux préparatifs en cours avec ses nouveaux coéquipiers avant le début des compétitions officielles.

Ce transfert intervient pour remédier à la crise aiguë à laquelle Al-Hilal a été confronté au poste d'arrière droit lors de la saison écoulée, lorsque le Portugais João Cancelo a subi une blessure sévère, avant d'être écarté de la liste locale et de voir son rôle limité à la seule participation à la compétition asiatique, puis le Saoudien Hamad Al-Yami l'a suivi avec une blessure similaire, ce qui a poussé la direction du club à faire du renforcement de ce poste une priorité absolue lors du marché des transferts estival.

Âgé de 24 ans, Mahzari est un joueur polyvalent, puisqu'il excelle au poste d'arrière droit tout en étant capable d'évoluer dans l'axe de la défense, ce qui offre à l'entraîneur des options tactiques variées.

Mahzari avait débuté sa carrière footballistique dans les catégories de jeunes du club d'Al-Ettifaq, mais il n'y a pas eu de véritable opportunité avec l'équipe première, ce qui l'a conduit à rejoindre Al-Taawoun d'abord sous forme de prêt, avant de signer définitivement avec « Al-Amid » à l'été de l'année dernière un contrat de 3 ans.

Toutefois, les performances remarquables livrées par le joueur tout au long de la saison dernière ont attiré l'attention de la direction d'Al-Hilal, qui a réussi à négocier avec Al-Taawoun le rachat de la durée restante de son contrat, dans un transfert qui reflète la détermination du « Zaïm » à combler les lacunes défensives et à renforcer son effectif avec des éléments locaux prometteurs ayant fait leurs preuves dans le championnat saoudien.