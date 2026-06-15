Le club égyptien Al-Ahly a officialisé ce lundi la signature d’un contrat de deux saisons avec l’entraîneur marocain El-Hussine Ammouta, qui prendra immédiatement les commandes de l’équipe première.

Le club avait précédemment mis fin à la collaboration avec son entraîneur danois Jes Torup, les deux parties ayant trouvé un accord pour résilier le contrat à l’amiable au cours du mois de juin.

Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Réuni ce soir sous la présidence de Mahmoud Al-Khatib, le conseil d’administration a approuvé la restructuration du secteur football proposé par Yassin Mansour, vice-président, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil chargé du dossier, dont le point d’orgue est la signature de l’entraîneur marocain Al-Hussain Ammouta. »

Ammouta possède un palmarès étoffé : il a mené la sélection marocaine des joueurs locaux vers des victoires notables et a entraîné plusieurs grands clubs arabes, dont le Wydad de Casablanca, le Al-Sadd du Qatar et Al-Jazira des Émirats arabes unis, outre son expérience avec la sélection jordanienne.

Yasser Radwan rejoint par ailleurs le nouveau staff technique dirigé par Ammouta.

Le communiqué précise également la nomination d’Amr Anwar au poste de directeur adjoint des centres de formation, ainsi que la désignation d’Ahmed El-Sayed comme assistant au sein de la nouvelle structure administrative et technique.