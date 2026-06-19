Officiel : Al-Ahli (Arabie saoudite) dévoile sa première recrue estivale

Le club saoudien Al-Ahli a officialisé son premier recrutement pour le mercato estival : le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, en provenance du club norvégien de Tromsø.

Le club a publié sur son compte officiel « X » une photo retouchée du joueur arborant le maillot rouge, accompagnée du message : « Des terrains d’Alfheim à Tromsø à Jeddah, bienvenue au Gambien Aboubakar Sidi dans sa nouvelle maison. »

Si le montant du transfert n’a pas été communiqué, la presse évoque un engagement de cinq ans, soit jusqu’en 2031.

Selon ces sources, le défenseur gambien serait arrivé contre un chèque de 7 millions d’euros, que le club saoudien s’engagerait à régler en plusieurs versements à son homologue norvégien.

Âgé de 19 ans, il est la première recrue estivale de l’Al-Ahli, qui devrait enregistrer d’autres arrivées, notamment pour pallier le départ imminent du milieu ivoirien Franck Kessié.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du continent, il a été élu meilleur jeune joueur du championnat norvégien en mai dernier.