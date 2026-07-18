Le club saoudien Al-Ahli a officialisé l’arrivée de l’attaquant portugais Francisco Trincão, en provenance du Sporting CP, après plusieurs semaines de négociations.

Trincão devient ainsi la quatrième recrue de l’Al-Ahli lors de ce mercato, après le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, en provenance du club norvégien de Tromsø, l’ailier saoudien Mishaal Al-Mutairi, en provenance d’Abha, et l’Arménien Edward Spirtseyan, en provenance du club russe de Krasnodar.

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Cette annonce intervient alors que le club est sur le point de finaliser l’arrivée du milieu de terrain Naif Masoud, en provenance d’Al-Fateh.

Le club a par ailleurs diffusé sur son compte officiel X une vidéo où l’on voit l’attaquant portugais apposer sa signature, déjà vêtu du maillot des « Al-Raqi » floqué du numéro 7.

Le club a publié sur son compte : « Venu du pays des marins… il est venu plonger dans les profondeurs de l’histoire », en référence à l’arrivée de l’international portugais.

Le club a conclu cette opération après plusieurs rounds de négociations, repoussant la concurrence de plusieurs clubs européens intéressés par le joueur.



