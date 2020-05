OFFICIEL - Abdoulaye Bamba rempile à Angers

Abdoulaye Bamba vient de prolonger de trois ans son contrat avec le SCO d’Angers.

Et une prolongation de plus à Angers ! Après Rayan Ait-Nouri, Farid El Melali et Thomas Mangani, ce fut au tour ce vendredi d’Abdoulaye Bamba de lier son futur avec le SCO. L’arrière-droit ivoirien a signé un bail de trois ans avec la formation de Stéphane Moulin.

Bamba évolue à Angers depuis 2017 et il fait partie des cadres de cette formation. Il compte 81 matches (et 1 but) avec cette formation. Auparavant, il s’était longtemps fait remarquer du côté de .

✍️ Abdoulaye Bamba prolonge !



Angers SCO est heureux d’annoncer une nouvelle prolongation. Son défenseur @A_Bamba25 a renouvelé son contrat avec le club angevin jusqu’en 2023 !



📄➡️ https://t.co/pA9U3IK26Y pic.twitter.com/gNmovLekYa — Angers SCO (@AngersSCO) May 29, 2020

En 2019, il avait connu une grosse blessure, mais il a su très bien su remettre et revenir encore plus fort. « Le défenseur n’a rien lâché pour revenir à son meilleur niveau et a su prouver à son coach qu’il pouvait toujours compter sur lui », a rappelé le club dans un communiqué.

Pour rappel, Bamba est un pur produit de la vu qu’il a passé neuf ans dans le centre de formation turinois. Malheureusement pour lui, il n’a jamais pu jouer en pro avec la Vieille Dame. Et aujourd’hui c’est avec d’autres Bianconeri qu’il fait parler son talent.