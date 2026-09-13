Les réactions se poursuivent après l'annonce récente des nominations pour le Ballon d'Or, des réactions largement négatives dans les milieux catalans, en raison de l'absence de certaines stars majeures du Barça sur la liste des 30 joueurs.

À ce propos, Alfredo Martínez a écrit ce dimanche dans le journal catalan « Sport » : « Gagner le Ballon d'Or est-il si important ? Des récompenses qui n'incluent pas Pedri et Raphinha parmi les 30 meilleurs joueurs de la saison perdent leur légitimité dès le départ. »

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Le journaliste a ajouté que le monde du football repose sur les goûts et les opinions personnelles, mais qu'il existe des décisions « d'une clarté frappante » comme « choisir des joueurs tels que Cucurella et Mainoo et écarter les génies du Barça, qui devraient figurer, presque sans discussion possible, parmi les 10 ou 15 meilleurs joueurs du monde ».

« La grande vérité »

Il a poursuivi : « La grande vérité, c'est que nous ne serons jamais d'accord, car chacun a ses préférences, et c'est normal. Au bout du compte, on finit par se demander à quel point il est important de gagner le Ballon d'Or, et à quel point le joueur, et surtout son club, a besoin de cette distinction. Et vous serez surpris par certains noms historiques et immenses, qui ont été écartés à maintes reprises de cette course narcissique vers la nomination au Ballon d'Or. »

Martínez a continué : « C'est finalement un produit marketing de plus, de vente d'image, au point que la société organisatrice en tire plus de profit que les joueurs eux-mêmes. Et il est certain que la plupart des supporters des clubs apprécient leurs joueurs, qu'ils remportent le Ballon d'Or ou non, et les considèrent avec la même valeur la veille et le lendemain de sa conquête. Ils savent mieux que quiconque ce qu'ils apportent à leur équipe, et connaissent leur véritable niveau sur le terrain. »

Il a ajouté : « Nous avons tous accordé au Ballon d'Or un pouvoir démesuré, comme s'il était devenu une quasi-doctrine, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un groupe de journalistes, chacun avec ses propres goûts, censés nous dire qui est le meilleur : ce joueur ou celui-là. Et il existe une liste immense et très parlante de grands joueurs qui ont réalisé des carrières remarquables, n'ont pas remporté le Ballon d'Or, et n'en furent pas moins immenses pour autant. »

Le journaliste a conclu : « Qu'ils le donnent à qui ils veulent. Le Barça connaît déjà les Ballons d'Or qu'il possède dans son effectif. Merci. »

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