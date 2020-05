OFF - La Brésilienne Formiga rempile au PSG

Le PSG vient d’annoncer la prolongation de contrat de sa chevronnée milieu de terrain, Formiga.

Malgré son âge avancé (42 ans), Formiga restera au Paris SG pendant encore un an de plus. Ce jeudi, le club francilien a annoncé la prolongation de son contrat de son internationale brésilienne jusqu’en 2021.

La joueuse auriverde imite ainsi sa coéquipière Kadidiatou Diani, qui avait rempilé la veille jusqu’en 2023. La défenseure polonaise Paulina Dudek en a aussi fait de même, avec un nouveau bail qui s’étend jusqu’en 2022. Alors que son principal responsable, en l’occurrence Bruno Cheyrou, est annoncé sur le départ, la direction de l’équipe féminine du PSG se montre donc très active en ce moment.

Formiga vise les JO de Tokyo

Formiga, de son nom complet Miraildes Maciel Mota, évolue dans la capitale française depuis janvier 2017. Elle a disputé 77 matches avec les Rouge et Bleu, toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et remportant la 2018. Cette saison, grâce à son but inscrit lors du 16ème de finale aller de sur la pelouse des Portugaises de Braga (7-0), la milieu de terrain est devenue, à 41 ans et 193 jours, la joueuse la plus âgée de l’histoire à inscrire un but dans la compétition européenne.

Internationale à 195 reprises, Formiga continue de défendre les couleurs de son pays. Elle a participé à sept phases finales de Coupe du Monde. Son objectif est de clôturer son parcours avec la Seleçao par une médaille d’or olympique lors des Jeux de Tokyo 2021.