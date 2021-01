OFF - Krépin Diatta s'engage à Monaco

L'AS Monaco se renforce avec l'arrivée de Krépin Diatta en provenance de Bruges.

Un vice-champion d’Afrique arrive sur le Rocher. Le club princier vient de finaliser le recrutement de l’international sénégalais, Krépin Diatta.

Malgré le rendement satisfaisantt de son secteur offensif depuis quelques matches, l’ASM et son coach Niko Kovac ont jugé utile de mettre la main sur un autre ailier. Leur dévolu s’est donc porté sur Diatta, un joueur de 21 ans et qui se distingue depuis deux saisons sous la tunique du .

Selon Het Laatste Nieuws, Diatta avait annoncé à ses coéquipiers son engagement avec la formation princière. C’était à l’issue du match contre Oostende, où il s’est offert le but vainqueur. Les discussions entre les deux clubs se sont bien passées.

"Le club de la Principauté et le champion en titre belge ont trouvé un accord pour le transfert du jeune ailier international sénégalais, désormais lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025. Capable d’évoluer sur l’ensemble du flanc droit mais aussi au poste d’ailier gauche, Krépin Diatta (1,75m) rejoint la après avoir disputé une saison au sein de l’élite norvégienne, à Sarpsborg 08 (2017), puis trois années en Jupiler . A seulement 21 ans, le natif de Dakar totalise ainsi plus d’une centaine de matches en professionnel pour un total de 28 buts et 19 passes décisives.", peut-on lire sur le communiqué officiel.

Diatta a réagi à son transfert, se félicitant d'avoir signé à l'ASM. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de dont tout le monde connait l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux

coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée. »