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Odegaard Napoli ArsenalGetty Images
Rian Rosendaal

Traduit par

Ødegaard vaut aussi de l’or pour Arsenal en Ligue des champions

SSC Naples vs Arsenal
SSC Naples
Arsenal
Ligue des Champions

Arsenal a parfaitement lancé son aventure en Ligue des champions. Le finaliste malheureux de la saison passée s’est imposé mercredi sur la pelouse de Naples (0-1). Noa Lang était absent du côté de l’équipe à domicile pour des raisons disciplinaires.

Les deux équipes ont tout de suite cherché à attaquer. David Raya a dû s’employer à plusieurs reprises sur des tirs de joueurs d’Arsenal. De l’autre côté, Mikel Merino a gâché une énorme occasion : sa tête à bout portant a été repoussée par le gardien Alex Meret.

Bukayo Saka a tenté sa chance d’un retourné à moitié acrobatique, avant que l’ailier ne manque ensuite une belle opportunité dans la surface de réparation. Côté napolitain, Kevin De Bruyne s’est montré très remuant offensivement, sans qu’aucun but ne soit inscrit.

Peu avant la pause, Saka a été lancé en profondeur et semblait filer vers le 0-1. Sa frappe puissante s’est toutefois envolée au-dessus du but italien. Le score était donc de 0-0 quand Naples et Arsenal ont regagné les vestiaires. Quelques minutes après la reprise, Piero Hincapié, monté aux avant-postes, a été stoppé in extremis alors qu’Arsenal accentuait la pression.

La rencontre est devenue palpitante après la pause, même si les buts se faisaient toujours attendre. Arsenal a eu à un moment 60 % de possession, mais cela n’a pas débouché sur l’ouverture du score. Pendant ce temps, Mikel Arteta n’a cessé d’encourager ses joueurs depuis le bord du terrain. Noni Madueke a remplacé Saka alors qu’il restait un quart d’heure à jouer.

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Peu après, Martin Ødegaard s’est encore montré précieux pour Arsenal : le capitaine a décoché une frappe surpuissante à l’entrée de la surface et a vu son tir finir au fond via le poteau. Un énorme coup dur pour Naples alors que le temps s’égrenait dans les dernières minutes.

Arsenal aurait dû tuer le match, mais Madueke a échoué en contre-attaque seul face à Meret. Sur le rebond, une frappe a été sauvée sur la ligne. Cela n’a pas coûté cher aux visiteurs, tandis que Kai Havertz a encore marqué en position de hors-jeu. Les trois points prennent la direction de Londres.

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