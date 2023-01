Odegaard Ballon d'Or ? L'étrange prédiction

Le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, a le potentiel pour remporter le Ballon d'Or, selon la légende du club, Lauren.

Odegaard, 24 ans, a été un joueur essentiel pour l'équipe de Mikel Arteta qui a dominé la Premier League cette saison. L'international norvégien est le meilleur buteur de la division avec huit buts et cinq passes décisives. L'ancien "Invincible" d'Arsenal et héros camerounais Lauren pense que le milieu de terrain peut prétendre au plus grand prix individuel du monde, et estime qu'il vaudra bientôt environ 200 millions de livres (247 millions de dollars).

Odegaard pour succéder à Benzema ?

"Odegaard n'était pas un joueur bon marché, mais il a été génial et a encore beaucoup à montrer. S'il continue à s'améliorer, il peut devenir un joueur de 100 ou 200 millions de livres sterling à l'avenir", a déclaré Lauren à FairBettingSites. "Je peux voir Odegaard concourir pour les plus grandes récompenses individuelles comme le Ballon d'Or, les performances de l'équipe l'aident à grandir. À l'avenir, si Arsenal remporte la Premier League, puis réalise de bonnes performances en Ligue des champions la saison prochaine, je pense qu'Odegaard fera partie des meilleurs au monde."

Odegaard, qui a rejoint Arsenal en provenance du Real Madrid en 2021, a aidé l'équipe de Mikel Arteta à construire une avance de cinq points en tête de la Premier League cette saison. Dans le même temps, ils sont également en lice pour remporter la FA Cup et l'Europa League cette année.

Odegaard et ses coéquipiers espèrent mener les Gunners au cinquième tour de la FA Cup lorsqu'ils affronteront Manchester City vendredi.