Odegaard au Barça ? L'incroyable révélation

Le capitaine d'Arsenal Martin Odegaard pourrait être tenté par un futur transfert au FC Barcelone selon l'ancienne star anglaise Rio Ferdinand.

Il n'a pas tari d'éloges sur la star norvégienne Odegaard et son rôle de fer de lance dans la course au titre d'Arsenal en Premier League cette saison.

L'ancien joueur du Real Madrid a été le pivot de l'équipe de Mikel Arteta en 2022/23 avec huit buts et cinq passes décisives en Premier League.

Ferdinand a déclaré qu'Odegaard était son choix pour le joueur de Premier League de la saison jusqu'à présent, dans le cadre d'un retournement de carrière impressionnant, après avoir lutté pour avoir un impact avec Los Blancos.

Une revanche sur le Real ?

Cependant, malgré son importance pour Arsenal, Ferdinand a déclaré qu'Odegaard sera toujours une cible de transfert pour d'autres grandes équipes européennes dans les années à venir, et Barcelone pourrait être une option.

"Je dirais qu'en ce moment, il est probablement mon joueur de l'année", a déclaré Ferdinand dans son podcast Vibe with Five, comme le rapporte The Metro.

"Si Haaland se calme avec les buts, et qu'Arsenal gagne le championnat, et qu'Odegaard continue, il est mon joueur de l'année.

"Le seul endroit où il peut aller est un endroit comme le Barça. S'ils arrivent, c'est une conversation différente."

Les commentaires de Ferdinand ne seront pas bien accueillis par les fans d'Arsenal, mais avec Odegaard sous contrat avec les géants du nord de Londres jusqu'en 2025, ils n'ont pas de préoccupations immédiates concernant ses plans d'avenir.