Odegaard au Barça, c'est validé !

Le milieu en question serait le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard. L'ancien joueur du Real Madrid figure sur la liste des cibles du Barça, selon Indykaila, qui prévoit de passer à l'action à l'été 2026. Le média estime que le Norvégien, âgé de 26 ans, est prêt pour une reconversion.

Un transfert d'Ødegaard est-il envisageable pour le FC Barcelone ?

Il reste deux ans de contrat à Arsenal à Ødegaard l'été prochain. Les Blaugrana devraient donc débourser une somme importante pour un milieu de terrain en pleine force de l'âge. Dans l'état actuel des choses, avec le besoin urgent d'un numéro neuf et des contraintes budgétaires, un tel transfert paraît peu probable. De toute évidence, Barcelone pourrait réaliser des ventes, des échanges et tenter de lever des fonds d'ici juin pour remédier à cette situation.

Comment Barcelone pourrait-il intégrer Odegaard à son équipe ?

Il faut dire qu'il n'y a pas de place de titulaire assurée pour Odegaard, qui, en l'état actuel des choses, serait en concurrence avec Frenkie de Jong, Dani Olmo, Pedri et Fermin Lopez. Cela dit, Odegaard pourrait espérer déloger Fermin ou Olmo, aucun des deux n'ayant actuellement de place de titulaire indiscutable. Par ailleurs, Odegaard pourrait évoluer dans un système à trois avec de Jong et Pedri.

En l'état actuel des choses, cela semble encore assez lointain. Barcelone a actuellement des besoins plus urgents en attaque et en défense, s'il dispose de fonds pour les transferts l'été prochain. Autre point à considérer : si Barcelone tente de vendre Fermin et Olmo. Il convient de noter qu'avec encore 2,5 ans de contrat avec Arsenal, les agents d'Odegaard envisagent probablement une prolongation dans un avenir proche, et l'intérêt du FC Barcelone est un moyen de faire monter les enchères.