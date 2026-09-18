Jan Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid, s'est exprimé au sujet de la situation de son coéquipier Julian Alvarez, avant le derby de la capitale espagnole face au Real après-demain dimanche, choc de la septième journée de la Liga.

Le quotidien Marca a rapporté les déclarations d'Oblak, qui a affirmé : « Les joueurs et les dirigeants ont traité la situation de Julian Alvarez comme une affaire désormais du passé. Il est avec nous actuellement et nous le soutenons. »

Il a poursuivi : « Alvarez donne le maximum de ce qu'il a. Il a déjà disputé quelques matchs et a offert tout ce qu'il pouvait offrir. Je suis certain que tant qu'il restera ici, il donnera 100 % de son niveau avec beaucoup de dévouement, et fera tout ce qu'il peut pour ce club, afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Il a souligné : « Nous avons livré une très bonne prestation lors des derniers matchs, en particulier lors du dernier, où nous avons bien joué. Mais nous sommes en début de saison, il y a des joueurs absents, de nouveaux joueurs se sont ajoutés et l'équipe est encore en construction. »

Oblak a insisté : « Je ne pense pas que le derby changera le cours de la saison de l'Atleti. Depuis le tout premier derby, l'objectif a toujours été de gagner. Tu donnes tout ce que tu as sur le terrain, tu abordes le match avec l'envie de faire de ton mieux et d'aider l'équipe, et cette fois ne sera pas différente. »

Le gardien de l'Atleti a expliqué : « Le football change de manière générale. Encaisser ou marquer des buts est devenu différent de ce que c'était il y a plusieurs années. Auparavant, les équipes défendaient mieux, et certaines équipes ne possédaient pas la même puissance offensive. Le championnat espagnol est difficile, et la manière d'y jouer est devenue différente de ce qu'elle était avant. »

Au sujet de l'amélioration défensive, il a commenté : « J'espère que nous poursuivrons la série de matchs sans encaisser de buts, mais les équipes savent désormais comment trouver les espaces qu'elles n'étaient pas capables d'exploiter auparavant. »

Il a fait remarquer : « Koke est une légende de ce club, et il continue de le prouver. Il joue grâce à ce qu'il apporte, et non parce qu'il est Koke ou parce qu'il a disputé un grand nombre de matchs, mais bien en raison de la manière dont il s'entraîne chaque jour. »

Il a conclu : « Nous tenterons de remporter le titre de la Liga. Nous rivalisons avec de grandes équipes comme le Real Madrid et le Barcelone, ainsi que l'Athletic Bilbao, Villarreal et le Real Betis... mais chaque année où nous participons, nous voulons gagner. Nous ne luttons pas pour occuper l'une des quatre premières places, nous voulons être sacrés. »

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