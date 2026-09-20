Jan Oblak, gardien de but de l'Atlético Madrid, a souligné l'importance de la victoire 2-1 face au Real Madrid dans le derby de la capitale, indiquant que son équipe avait livré un bon match malgré le fait d'avoir laissé l'adversaire revenir dans la partie.

Oblak a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « DAZN » après la rencontre : « Nous n'avons pas gardé notre cage inviolée, et c'est regrettable. Nous avons bien joué, mais nous leur avons offert une occasion de revenir. La victoire est importante, et nous sommes très heureux des trois points, mais la Liga est une longue saison. »

À propos de la polémique autour de l'absence d'expulsion de joueurs de l'Atlético, Oblak a affirmé : « L'arbitre a revu les deux actions et a pris sa décision, et je ne peux pas en dire plus. Si ces situations ne méritaient pas une expulsion lors du match contre Villarreal, je ne pense pas qu'elles la méritent ici non plus. »

Concernant l'ambiance dans le tunnel entre les deux mi-temps, Oblak a expliqué : « J'étais présent, et rien de grave ne s'est produit. Il y a eu quelques divergences d'opinion de la part de chaque équipe, et je n'avais pas connaissance de la moindre expulsion. »

Le gardien a fait l'éloge de l'état de l'équipe après la victoire sur le Real Madrid, assurant : « Le vestiaire est dans un excellent état, et nous avons très bien joué lors des derniers matchs, même s'ils ont été très difficiles. »

Au sujet de Julián Álvarez, qui a été la cible de sifflets de la part des supporters de l'Atlético avant le match, Oblak a déclaré : « Cela sera apprécié par les supporters. »