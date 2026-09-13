Obispo ne comprend rien à l’arbitrage et interpelle Makkelie : « Vous arrivez avec toute une présentation »

Le PSV s’est imposé 4-1 face au Sparta dimanche soir. Pourtant, l’arbitrage a suscité peu de compréhension de la part d’Armando Obispo. Au micro d’ESPN, il a fait savoir qu’il comprenait très peu l’arbitrage en Eredivisie.

Interrogé sur le fait de savoir si, dimanche, il jouait au football ou faisait de la lutte, le défenseur s’est mis à rire. « Un peu des deux », a-t-il répondu. « Mais bon, ce n’est pas quelque chose qui est arrivé de manière inattendue. » Il a ensuite revu les images des duels disputés.

Obispo s’est de nouveau mis à rire avant de soupirer. « Eh bien, moi non plus, je ne sais pas. » Les images montraient ensuite le grand défenseur central retenu à plusieurs reprises par Nick Verschuren sur une phase arrêtée, avant d’être finalement tiré au sol.

« Les arbitres sont venus nous voir au début de la saison et ils ont dit que lorsqu’un défenseur n’a d’yeux que pour l’homme et ne regarde pas le ballon, et qu’il retient, c’est un penalty », explique Obispo.

« Mais apparemment, ce n’est pas le cas », a poursuivi le natif de Boxtel, visiblement déçu. Pour lutter contre ces retenues, les arbitres devraient accorder beaucoup de penalties dans des situations comparables, suggère le reporter d’ESPN.

« Au final, c’est à l’arbitre de décider, mais comme je le dis : ils arrivent avec toute une présentation au début de la saison, donc je l’ai aussi demandé à Danny Makkelie à la mi-temps », révèle Obispo. « “Vous arrivez avec toute une présentation au début de la saison, alors c’est aussi important que cela soit appliqué de cette manière” », a-t-il dit à l’arbitre.

« Makkelie n’est pas revenu spécifiquement sur l’action elle-même, mais il a indiqué que, dans ce cas, cela pouvait effectivement être un penalty, à condition que le ballon arrive dans la zone où la faute est commise », explique l’international curacien. « Mais aujourd’hui, j’ai trouvé que c’était vraiment limite », conclut Obispo.