Nico O'Reilly, défenseur de Manchester City et des Three Lions, a exprimé son immense enthousiasme à l'idée d'affronter Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde, qualifiant cette rencontre d'« occasion unique dans une vie ». Il a également estimé que la star argentine était le meilleur joueur à avoir jamais foulé les terrains de football.

Lionel Messi a fêté ses 39 ans le 24 juin dernier, ce qui signifie que nombre des jeunes talents qui brillent aujourd’hui ont grandi en le regardant entrer dans l’histoire.

Parmi eux figure Nico Auréli, arrière latéral de 21 ans qui évolue à Manchester City et en équipe d’Angleterre, et qui attend avec beaucoup d’enthousiasme de se mesurer à Messi en demi-finale de la Coupe du monde.

« J'ai hâte que le match commence », a-t-il confié à la BBC à la veille de la rencontre.

Il devrait être chargé de le marquer lors de la rencontre prévue mercredi prochain à Atlanta.

Il a ajouté : « C’est une occasion unique dans une vie. Il approche de la fin de sa carrière. Pour moi, c’est le meilleur joueur à avoir jamais foulé un terrain de football. Oui, je suis très impatient de relever ce défi. »

O’Reilly figure parmi les jeunes talents récemment révélés par Pep Guardiola à Manchester City.

Polyvalent, il a disputé 53 matchs cette saison, marquant 9 buts et délivrant 5 passes décisives, s’imposant comme un pilier actuel et futur de l’Etihad Stadium.