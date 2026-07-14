Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

O'Reilly : « Affronter Messi est une chance unique, un moment à saisir. »

N. O'Reilly
L. Messi
Argentine
Angleterre
Coupe du monde
Angleterre
Argentine

Un rêve exceptionnel

Nico O'Reilly, défenseur de Manchester City et des Three Lions, a exprimé son immense enthousiasme à l'idée d'affronter Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du monde, qualifiant cette rencontre d'« occasion unique dans une vie ». Il a également estimé que la star argentine était le meilleur joueur à avoir jamais foulé les terrains de football.

Lionel Messi a fêté ses 39 ans le 24 juin dernier, ce qui signifie que nombre des jeunes talents qui brillent aujourd’hui ont grandi en le regardant entrer dans l’histoire.

Parmi eux figure Nico Auréli, arrière latéral de 21 ans qui évolue à Manchester City et en équipe d’Angleterre, et qui attend avec beaucoup d’enthousiasme de se mesurer à Messi en demi-finale de la Coupe du monde.

« J'ai hâte que le match commence », a-t-il confié à la BBC à la veille de la rencontre.

Il devrait être chargé de le marquer lors de la rencontre prévue mercredi prochain à Atlanta.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG

Il a ajouté : « C’est une occasion unique dans une vie. Il approche de la fin de sa carrière. Pour moi, c’est le meilleur joueur à avoir jamais foulé un terrain de football. Oui, je suis très impatient de relever ce défi. »

O’Reilly figure parmi les jeunes talents récemment révélés par Pep Guardiola à Manchester City.

Polyvalent, il a disputé 53 matchs cette saison, marquant 9 buts et délivrant 5 passes décisives, s’imposant comme un pilier actuel et futur de l’Etihad Stadium.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google