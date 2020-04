NxGn : retour sur la saison de Kays Ruiz-Atil, grand espoir du PSG

Le jeune milieu de terrain du PSG sort d'une saison mitigée avec les U19, mais il a su rebondir alors que son avenir au club reste incertain.

On ne le présente plus. Recruté au en 2015, le jeune Kays Ruiz-Atil (17 ans) est l'un des joueurs les plus observés de l'équipe U19 du PSG.

Très en vue la saison passée avec Thiago Motta, le milieu de terrain a encore été l'un des acteurs importants de la saison des moins de 19 ans sous les ordres de Stéphane Roche, l'entraîneur depuis l'été dernier.

Comme ses partenaires, il a appris que l'exercice 2019/20 était terminé. L'heure du bilan pour cet espoir de la formation parisienne.

-PSG : son match référence

Apparu à 10 reprises en Championnat, Kays Ruiz-Atil n'a pas eu une saison limpide. En interne, certains la qualifient d'une "saison en dents-de-scie". Une réalité, même s'il a su rebondir. "Il est toujours resté sur ses objectifs, souffle-t-on au PSG. Il a été moins performant à un moment donné, mais il a continué à travailler toute la saison. Il a donné le meilleur alors qu'il n'était pas titulaire pendant plusieurs matches au mois de novembre. Il n'a pas baissé les bras."

D'un point de vue collectif, il y a évidemment eu cet échec en . Une élimination dès la phase de poules qui a mis fin à une campagne européenne décevante de la part des Espoirs du .

Ruiz-Atil n'a pas surnagé dans cette compétition. Mais quelques mois plus tard il a montré un esprit revanchard, illustré par son match référence à Lyon (victoire 5-1), en huitième de finale de la Coupe Gambardella, à la fin du mois de février.

Alors qu'il revenait à la compétiton après plusieurs semaines sans jouer, le natif de la région lyonnaise a rayonné, signant un but sur coup-franc direct, deux passes décisives et une avant-dernière passe face à l'un des favoris à la victoire finale.

Ce jour-là, il est sorti avec des crampes, le sentiment du devoir accompli. Son meilleur visage, sans aucun doute, cette saison.

Un avenir incertain

Aujourd'hui, la question va concerner son avenir alors que son contrat au PSG se termine en 2021. En janvier, Leonardo, le directeur sportif, a rencontré son entourage, mais les discussions n'ont pas abouti à un accord entre les deux parties.

Après deux années complètes avec les U19, l'ancien talent de la Masia aimerait a minima s'entraîner au quotidien avec l'équipe première afin de continuer sa progression la saison prochaine. Mais au PSG, on ne le juge "pas encore prêt physiquement".

Le joueur lui travaille dur en ce moment. Depuis le début du confinement, il enchaîne les séances avec un préparateur individuel dans le but d'être affûté pour la reprise.

Son profil plaît à l'étranger. Révélé par Goal l'hiver dernier, l'intérêt de reste d'actualité.