Gambardella : le PSG déroule à Lyon (5-1) et file en quarts

L'équipe de Stéphane Roche s'est qualifiée ce samedi pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella en atomisant l'Olympique Lyonnais (5-1).

L'aventure continue pour les U18 du malgré les absences de Tanguy Kouassi, retenu avec l'équipe professionnelle, et Xavi Simons (blessé). Alors qu'un gros morceau lui était opposé ce samedi au Groupama Training Center, en huitième de finale de la Coupe Gambardella, le club francilien n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais de Rayan Cherki, réduit à dix suite à l'exclusion du défenseur Castello Lukeba (18e).

Les hommes de Stéphane Roche, qui retrouvait son ancien club, ont ouvert le score par Jonathan Mutombo (0-1, 12e). Sekou Lega a ensuite égalisé d'une tête sous la barre de Denis Franchi (1-1, 16e). Mais c'était avant que l'OL ne soit en infériorité numérique et que Kays Ruiz-Atil, auteur d'un gros match, ne permette au PSG de reprendre l'avantage sur un coup-franc direct aux abords de la surface (1-2, 19e).

Rapidement réduits à dix nos jeunes Lyonnais concèdent une lourde défaite et quittent la coupe #Gambardella en 8ème de finale. #OLPSG 1-5 pic.twitter.com/mzR6U3K0qD — Olympique Lyonnais (@OL) February 22, 2020

L'ancien barcelonais et son équipe ont alors déroulé, ne laissant aucune chance aux Gones. Le latéral gauche Ziyad Larkeche, d'abord, a donné plus de poids au tableau d'affiche (1-3, 35e), avant que le buteur Arnaud Kalimuendo ne signe un doublé à la 70e et 84e minute, portant le score à 5-1 en faveur du PSG. Un message fort envoyé aux autres candidats au titre dans cette compétition prestigieuse que le PSG n'a plus remporté depuis 1991 !