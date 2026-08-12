Núñez et Trabzon : Al-Hilal s'accroche à un plan clair

Des rapports turcs ont révélé le plan qu'Al-Hilal cherche à mettre en œuvre au cœur des négociations sérieuses en cours entre le club et la direction de Trabzonspor autour du dossier de l'attaquant uruguayen Darwin Nuñez.

Nuñez avait rejoint Al-Hilal après son départ de Liverpool contre 53 millions d'euros, mais sa valeur marchande a fortement chuté, en raison de sa mise à l'écart par l'entraîneur d'Al-Hilal Simone Inzaghi, et ce après que le club s'est attaché les services de Karim Benzema en janvier dernier.

Le site turc 61saat a déclaré : « Le plan d'Al-Hilal concernant Darwin Nuñez, qui constitue une cible pour Trabzonspor, a été dévoilé. Le club saoudien cherche un moyen de faire remonter la valeur de Nuñez, qui a chuté brutalement en Arabie saoudite. »

Il a évoqué la valeur marchande de Nuñez qui « est passée d'environ 35 millions d'euros à près de 20 millions, soit une perte de 15 millions d'euros en une seule année, faisant de lui le joueur du championnat saoudien ayant connu la plus forte baisse de valeur marchande, devant Mateo Retegui, qui a perdu 10 millions d'euros, et Theo Hernandez, dont la valeur a reculé de 8 millions d'euros. »

Il a poursuivi : « Cherchant à compenser cette forte baisse de valeur du joueur, Al-Hilal s'emploie à le prêter à un club à l'étranger comme solution pour alléger une partie du fardeau du salaire élevé du joueur et pour remettre Nuñez sur le marché européen. »

Il a ajouté : « À ce stade, Trabzonspor est entré en scène et a soumis une offre pour le joueur. Si Darwin Nuñez signe à Trabzonspor, il aura l'occasion de jouer en Süper Lig turque et dans les coupes européennes, et sa valeur augmentera de nouveau avec ses performances. Cette situation permettra à Al-Hilal, qui prévoit de vendre définitivement le joueur ou de le conserver dans son effectif à l'avenir, de récupérer une partie des pertes financières subies. La direction du club devrait finaliser sous peu cette opération, qui a suscité l'enthousiasme des supporters. »

Des rapports turcs avaient auparavant confirmé que la star égyptienne Mohamed Salah, qui a rejoint Trabzonspor il y a une semaine, avait exprimé un avis positif au sujet de Nuñez, se réjouissant de le retrouver après qu'ils avaient été ensemble à Liverpool.

Selon le journaliste spécialisé dans les actualités de Trabzonspor Hasan Tuncel, le club turc a soumis à Al-Hilal une offre de 8 millions d'euros par an pour s'attacher les services de Nuñez, qui perçoit environ 20 millions d'euros par an du club saoudien.

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