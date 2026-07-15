Nuit des grands chiffres : Kane talonne Ronaldo, tandis que Bellingham vise un exploit rare

Ce mercredi soir, l’Angleterre et l’Argentine ne se disputent pas seulement une place en finale de la Coupe du monde 2026 : c’est aussi l’occasion pour les deux stars des « Trois Lions », Harry Kane et Jude Bellingham, d’inscrire leur nom en lettres dorées dans l’histoire du football anglais et mondial.

Le duo, l’une des meilleures paires offensives de l’histoire de la sélection anglaise, a déjà joué un rôle déterminant dans la qualification des siens et pourrait, ce soir, faire tomber plusieurs records face à l’Albiceleste.

Kane et Bellingham en quête d’un exploit sans précédent

Selon le site Squawka, Kane et Bellingham totalisent chacun 6 buts dans cette édition, à une seule réalisation d’un record majeur : celui du premier joueur anglais à franchir la barre des 6 buts lors d’un même grand tournoi.

À eux deux, ils ont déjà marqué 12 des 13 buts de l’Angleterre dans cette Coupe du monde 2026. Ils égalent ainsi le record historique du plus grand nombre de buts marqués par un joueur anglais lors d’un grand tournoi (6 buts), détenu par Gary Lineker en 1986 et par Kane lui-même en 2018.

Squawka rappelle par ailleurs que cette édition est la première de l’histoire de la Coupe du monde à compter deux joueurs au sein de la même équipe, chacun ayant déjà inscrit au moins six buts, alors que l’Angleterre pourrait encore disputer deux matchs.

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Ses ambitions ne s’arrêtent pas là : il veut aussi conduire l’Angleterre en finale tout en poursuivant les plus grands buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Avec 14 buts au compteur, il n’est plus qu’à une réalisation d’égaler la légende brésilienne Ronaldo Nazário (15 buts).

Il est pour l’instant à égalité avec l’Allemand Gerd Müller (14 buts) et n’est séparé que de deux unités du recordman allemand, Miroslav Klose (16 buts).

En tête du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, Lionel Messi totalise 21 réalisations, juste devant le Français Kylian Mbappé, auteur de 20 buts.

Bellingham vise un record rare pour un milieu de terrain

De son côté, Jude Bellingham peut intégrer un club très fermé de la Coupe du monde.

Selon Squawka, le joueur du Real Madrid peut devenir le deuxième milieu de terrain de l’histoire de la compétition à inscrire au moins deux buts lors de trois matchs différents, égalant ainsi le record du Péruvien Teófilo Cubillas.

Le milieu de terrain du Real Madrid a déjà marqué un doublé lors de ses deux dernières sorties face au Mexique et à la Norvège, confirmant son statut de révélation majeure de la compétition.