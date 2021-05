Nouvelles rassurantes après le barbecue de Messi

La Pulga avait organisé une fête lundi dans sa villa regroupant 40 personnes pour célébrer la victoire à Valence.

Toute l'équipe de Barcelone a subi un test d'antigène avant de s'entraîner mercredi après avoir tous assisté à un barbecue chez le capitaine Lionel Messi lundi.

Pour Messi et le Barça, l'appétit vient en mangeant

Il n'est pas habituel pour les joueurs de subir un test à ce moment-là de la semaine, selon Marca, mais il a été réalisé spécifiquement à la suite du barbecue qui a suscité la polémique en Espagne cette semaine.

Après la discussion médiatique sur le barbecue, le club a voulu être sûr que tous les joueurs étaient en parfaite santé. L’équipe entière a été testée négative et a pu s’entraîner normalement en vue de l’affrontement crucial de la Liga samedi soir avec le leader du championnat, l’Atletico Madrid, au Camp Nou.

En fonction de la façon dont le Real Madrid fera contre Séville la nuit suivante, cela pourrait les mettre aux commandes du titre. Des enquêtes ont été ouvertes mardi sur le barbecue pour voir si une sanction pouvait éventuellement être appliquée pour violation du règlement.

La Liga, par exemple, a fait de même avec des situations similaires à Séville et ailleurs. On pense que toute l'équipe a assisté au barbecue, conçu pour célébrer leur victoire en Copa del Rey et rapprocher l'équipe avant un affrontement crucial.

Pour rappel, en pleine période de pandémie et en Espagne, les règles en vigueur autorisent un maximum de six personnes pour un rassemblement. Ce que l'Argentin n'aurait pas respecté puisqu'il aurait accueilli plus de 40 personnes dans sa villa. Une fête qui pourrait donc coûter cher à Messi et à ses coéquipiers.

Une vidéo a fuité sur le net , où on entend les joueurs du Barça chanter : "Campeones, campeones, olé, olé, olé, !" Les Blaugranas semblent donc plus que jamais croire à un nouveau triomhe en Liga.

L'appétit, vient en mangeant comme le dit l'adage populaire...