Nouvelles informations sur la rééducation d’Aaron Bouwman : « J’ai demandé des précisions... »

Henk Spaan a de nouveau distribué des notes dansHet Parool. Cette fois, c’est Peter Bosz qui y a eu droit. Le chroniqueur remet subtilement en question les déclarations de l’entraîneur du PSV au sujet de la blessure d’Aaron Bouwman. Spaan s’est renseigné auprès de l’Ajax et met délicatement les informations venues d’Amsterdam en regard des propos de Bosz.

Van Bommel s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après le choc Ajax-PSV (1-3), après avoir blessé Bouwman d’un coup d’épaule d’une extrême violence. Le joueur de l’Ajax en a gardé un sternum contusionné et une contusion pulmonaire.

Bosz a qualifié de ridicule l’agitation autour de son ailier. « Je suis très heureux que tout aille bien pour Bouwman et qu’il puisse être de retour sur le terrain la semaine prochaine et reprendre l’entraînement », a-t-il ajouté.

Spaan émet des réserves sur cette déclaration. Il a vu que l’entraîneur Míchel Sánchez avait donné, avant le match contre Fortuna Sittard (1-5), une autre mise à jour que celle du coach du PSV. « Il doit se reposer en raison de la douleur autour des poumons. Nous l’attendons de retour après la trêve internationale », rapporte Spaan en citant les propos de l’entraîneur de l’Ajax.

« Hein, mais Bosz n’avait-il pas communiqué une autre information lors de la conférence de presse précédant le match contre le Shakhtar (1-1) ? », écrit le chroniqueur de 77 ans, qui a ensuite lui-même pris des renseignements auprès de l’Ajax.

« J’ai vérifié : Bouwman ne sera pas sur le terrain d’entraînement la semaine prochaine. Il pourra tout au plus faire un peu de vélo dans la salle, comme les gens qui, après une opération du genou, doivent continuer à bouger leurs pieds et leurs orteils. C’est ce qu’on appelle de la rééducation. »

« Cela ne se fait pas en groupe, encore moins sur le terrain. Depuis samedi, j’essaie de résoudre cette énigme : qui serait le mieux informé ? Bosz ou Míchel ? », conclut Spaan dans sa chronique avec une pique cynique en direction de Bosz.