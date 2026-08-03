L'Espagnol Pedro Porro, latéral de Tottenham, a joué un rôle clé dans le recrutement par son club du Portugais Matheus Fernandes, en provenance de West Ham cet été.

Tottenham avait officialisé la signature de Fernandes pour 85 millions de livres sterling, après une lutte avec Manchester United, afin de renforcer l'entrejeu du club londonien à partir de la saison prochaine.

Dans un entretien avec le journal « The Athletic », dont le quotidien « Mundo Deportivo » a rapporté des extraits, le milieu de terrain portugais a expliqué que Porro avait parlé à son entraîneur, Roberto De Zerbi, pour recommander la conclusion du transfert.

Matheus Fernandes, qui a évolué aux côtés de Porro au Sporting Portugal, a déclaré : « Il m'a appelé un jour et m'a dit : allez Matheus, tu dois jouer avec nous, on te veut. »

Il a ajouté que le latéral espagnol lui avait avoué : « C'est moi qui ai demandé à l'entraîneur de te recruter. »

Outre la recommandation de Pedro Porro, la nouvelle recrue de Tottenham a affirmé que l'insistance de De Zerbi avait été décisive : « La façon dont il m'a parlé, à moi et à ma famille, a été très importante pour moi. Il m'appelait tous les jours. Il m'a dit qu'il serait comme un second père pour moi en Angleterre. Je suis très heureux de travailler avec lui. »



