Le Bayern Munich envisage de renforcer son effectif cet été en recrutant le Marocain Ismail Saibari, actuellement sous contrat avec le club néerlandais du PSV Eindhoven.

Sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2029, le milieu de terrain de 25 ans pourrait ainsi rejoindre l’Allianz Arena.

Selon Foot Mercato, le Bayern aurait déjà transmis une première offre à Eindhoven : 45 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, pour convaincre le club néerlandais de céder son milieu.

L’international marocain a brillé cette saison, inscrivant 19 buts et délivrant 9 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot néerlandais.

Des performances qui lui ont valu d’être sacré meilleur joueur de l’Eredivisie et de susciter l’intérêt de plusieurs grands clubs.

Le Bayern a déjà trouvé un accord avec le joueur pour un contrat courant jusqu’en 2030 ; il ne manque plus que l’entente avec le club néerlandais.

Selon Foot Mercato, le club néerlandais devrait toutefois rejeter cette proposition et réclamer un montant ferme de 50 millions d’euros, en plus des bonus.

Lire aussi

Le Bayern Munich devance le Real Madrid dans le dossier Oulisse