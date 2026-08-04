Le président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali ben Al Hussein, a intensifié ses attaques contre le président de la Fédération internationale (FIFA), Gianni Infantino, l'accusant de pratiquer un « chantage » et de faire pression sur la Fédération jordanienne pour qu'elle soutienne sa campagne de réélection, dans le dernier épisode de la crise qui assiège le président de la FIFA après l'échec de son projet d'investissement controversé.

Les déclarations du prince Ali interviennent à un moment où Infantino fait face à des pressions croissantes, après avoir été contraint de retirer le projet « FIFA Forward Enterprise », qui visait à ouvrir la porte aux investisseurs du secteur privé pour investir dans les droits commerciaux des compétitions de la FIFA, au premier rang desquelles la Coupe du monde, à la suite d'une large vague de critiques et de menaces de boycott des compétitions, ainsi que du retrait par les fédérations d'Angleterre et du pays de Galles de leur soutien à sa réélection.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, le prince Ali a affirmé que la Fédération jordanienne avait rencontré de nombreux problèmes lors de sa première participation historique à la Coupe du monde, soulignant que la FIFA n'avait apporté aucune aide pour les résoudre.

Il a expliqué que des milliers de supporters jordaniens avaient rencontré des difficultés pour obtenir des visas d'entrée aux États-Unis bien qu'ils possédaient des billets de matchs, évoquant également la forte hausse des prix des billets.

Il a ajouté que la sélection jordanienne avait été contrainte de payer des taxes au gouvernement américain par l'intermédiaire de la FIFA en raison de la tenue de son stage aux États-Unis, des sommes qui étaient censées revenir aux joueurs et au staff technique, tandis que les sélections ayant séjourné au Canada ou au Mexique n'ont pas supporté les mêmes charges.

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Il a également révélé que les joueurs de la sélection jordanienne n'avaient toujours pas reçu les primes financières liées à leur deuxième place à la Coupe arabe 2025 organisée par la FIFA au Qatar, malgré le passage de plusieurs mois, critiquant dans le même temps les propos de la Fédération internationale sur ses énormes réserves financières.

Le prince Ali a accusé la direction de la FIFA de conditionner son aide à la Fédération jordanienne à l'annonce de son soutien à Infantino lors des prochaines élections, déclarant : « Pendant des mois, la FIFA a refusé de nous aider dans ces dossiers, jusqu'à ce que l'on m'informe oralement, durant la Coupe du monde, que mon soutien à Infantino aiderait grandement à résoudre les problèmes de la Fédération jordanienne. »

Il a ajouté : « En Jordanie, nous sommes attachés à nos valeurs morales. Nous ne l'avons pas soutenu auparavant, et nous ne le soutiendrons certainement pas maintenant, car ce qui s'est passé s'apparente à du "chantage", et nous ne céderons pas à de telles pressions. »

Le prince Ali est considéré comme l'un des plus grands rivaux d'Infantino par le passé, puisqu'il s'était présenté à la présidence de la FIFA lors des élections de 2016, après avoir déjà affronté l'ancien président Sepp Blatter lors des élections de 2015.

Le prince Ali occupe, outre la présidence de la Fédération jordanienne de football, le poste de président et fondateur de la Fédération d'Asie de l'Ouest de football, qui regroupe 12 fédérations nationales, parmi lesquelles l'Irak, le Qatar et l'Arabie saoudite.