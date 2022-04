Nouvelle destination prestigieuse pour Pjanic

Le milieu de terrain du FC Barcelone, prêté au Besiktas, reviendra au Camp Nou à la fin de cette saison mais sera ensuite à nouveau expédié.

C'est ce qu'affirme Mundo Deportivo, qui affirme que le FC Barcelone veut se débarrasser de son salaire. Il n'y a pas de place pour l'international bosniaque de 32 ans dans l'équipe de Xavi Hernandez.

Mais son contrat n'expirant qu'à l'été 2024, cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Une destination potentielle qui a émergé est l'Italie et l'Internazionale.

Pjanic connaît bien la Serie A grâce aux années qu'il a passées à la Roma et à la Juventus et Guiseppe Marotta, le PDG de l'Internazionale, est un de ses grands fans. Etant donné qu'Arturo Vidal semble prêt à quitter San Siro, une place pourrait s'ouvrir pour lui du côté bleu et noir de Milan.

Et à l'Internazionale, il trouverait une équipe compétitive. Les Nerazzurri sont actuellement deuxièmes du championnat derrière le Milan.