Nouvelle destination pour ce flop du Barça

L'international allemand a été le portier titulaire du Barça pendant près d'une décennie, mais une blessure malencontreuse l'a relégué au second plan. Avec Joan Garcia désormais pressenti pour garder les cages des Blaugrana, Ter Stegen se rapproche d'un départ en janvier.

En août 2024, Ter Stegen a été nommé capitaine du FC Barcelone. Une nomination amplement méritée pour beaucoup, après plus de 400 apparitions sous le maillot catalan, avec à son actif cinq titres de champion d'Espagne, cinq Coupes du Roi et une Ligue des champions. Cependant, un mois plus tard, il s'est gravement blessé au genou, ce qui l'a tenu éloigné des terrains pendant la majeure partie de la saison 2024-2025. L'été dernier, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a annoncé à l'Allemand qu'il serait le troisième gardien du club, derrière la recrue estivale Garcia et Wojciech Szczesny. À ce jour, il n'a joué qu'un seul match cette saison, une victoire 2-0 contre Guadalajara en Coupe du Roi. Mais en décembre, Flick a clairement indiqué que Garcia était son numéro un.

« Joan est le numéro un », a déclaré Flick avec conviction. « Je ne parlerai pas du gardien numéro deux ou trois. Joan joue, nous avons confiance en lui et je n'envisage pas de le remplacer. Il a d'ailleurs très bien joué. Bien sûr, je lui ai parlé. C'est mon travail, mais cela reste entre lui et moi. »

Ter Stegen, qui a été déchu de son brassard de capitaine en début de saison, aurait décliné les offres de West Ham lors du mercato hivernal, mais un transfert en Liga semble se concrétiser.

L'avenir de Ter Stegen était déjà scellé en août. Flick avait alors déclaré que l'ancien gardien de l'Espanyol, Garcia, était destiné à devenir le numéro un du club, et non Ter Stegen.

L'ancien entraîneur du Bayern Munich a déclaré : « Avec Joan García, nous avons un gardien très jeune et talentueux, évoluant à un très haut niveau. Nous avons tous décidé ensemble qu'il devait représenter l'avenir du Barça. Notre approche était donc claire. Quant à la communication avec Ter Stegen, elle n'a pas toujours été optimale… Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. De mon côté aussi. Il est important pour moi que Marc et le club se soient rapprochés et aient véritablement cherché à communiquer. Le plus important maintenant, c'est que Marc revienne de blessure. C'est un gardien de très haut niveau ! Il aura tout le soutien nécessaire de notre part pour retrouver son meilleur niveau. »

D'après Fabrizio Romano, le joueur de 33 ans rejoindra Gérone pour la seconde moitié de la saison. Il s'agirait d'un prêt et non d'un transfert définitif.