Nouvelle destination inattendue pour Lewandowski

L'été prochain promet d'être encore plus palpitant, le club catalan cherchant, en théorie, à trouver un remplaçant à Robert Lewandowski.

L'attaquant polonais est en fin de contrat la saison prochaine et reste discret sur son avenir. Selon des sources catalanes, le Barça souhaiterait se séparer de lui et recruter un nouvel attaquant de pointe. De son côté, Lewandowski serait apparemment prêt à accepter un rôle réduit pour prolonger son contrat, ou à rejoindre un autre grand club européen, mais n'envisage pas un départ pour la Major League Soccer ou l'Arabie saoudite.

D'ailleurs, si le FC Barcelone décide de se séparer de Lewandowski, d'autres clubs s'intéressent déjà à lui. Le joueur de 37 ans a été annoncé du côté de l'AC Milan ces dernières semaines, et Tuttosport (via Sport) explique que les Rossoneri ont entamé leur campagne de charme. Le directeur sportif Igli Tare a rencontré l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, et ils seraient disposés à proposer à Lewandowski un contrat de plus d'un an, afin de lui permettre de prendre sa retraite au sommet de sa gloire. Le Milan AC souhaite que Lewandowski et Luka Modric les guident vers une nouvelle ère.

Barcelone pourrait-il se retrouver dos au mur concernant Lewandowski ?

Bien que Barcelone puisse vouloir se séparer de Lewandowski, tant qu'ils n'auront pas de garanties quant à leur budget, ils ne voudront pas rompre les liens avec lui. Même si Ferran Torres pouvait devenir le titulaire indiscutable en pointe, Lewandowski a prouvé contre le Celta Vigo l'importance d'un véritable renard des surfaces. À moins de trouver une alternative, une année supplémentaire avec Lewandowski pourrait être leur meilleure option.