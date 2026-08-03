Les agents de Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, prévoient de se rendre à Barcelone cette semaine afin de définir la stratégie à adopter avec le club catalan.

Cela intervient dans un contexte où le Barça souhaite boucler le transfert d'Álvarez, malgré la position ferme et inflexible de l'Atlético Madrid, qui a totalement fermé la porte à toute négociation.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Álvarez, âgé de 26 ans, constitue depuis plusieurs mois la principale cible du Barça sur le marché des transferts, non seulement pour renforcer la ligne offensive, mais aussi en tant que recrue stratégique la plus importante pour le club.

La position ferme de l'Atlético Madrid, qui a totalement fermé la porte aux négociations, a stoppé toute avancée dans le dossier.

Le journal espagnol a indiqué que les agents du joueur comptent arriver à Barcelone cette semaine afin de définir conjointement la stratégie à suivre avec le club catalan.

Les informations disponibles confirment la nécessité de s'entendre sur une stratégie visant à tenter de faire bouger le dossier du transfert d'Álvarez, raison pour laquelle les agents de l'international argentin comptent se rendre dans la capitale catalane au cours des prochains jours.

Le Barça souhaite également que Julián Álvarez fasse un pas supplémentaire dans sa position publique, exprimée lors de la Coupe du monde, lorsqu'il avait demandé à son club de le laisser partir pour réaliser son rêve.

Dans le même contexte, le club catalan veut qu'Álvarez déclare ouvertement que son souhait est de jouer à Barcelone, auquel cas le club porterait son offre de 100 millions d'euros, déjà présentée, à 115 millions d'euros.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé ce lundi, à l'issue du stage disputé par l'équipe en Angleterre, son accord avec le travail effectué par Deco, le directeur sportif du club catalan. Il a également souligné qu'il savait que le Barça devait faire quelque chose pour renforcer la ligne offensive.