Nouvelle défaite de Lyon, Aulas pète un plomb

Après la défaite lyonnaise face à Lens dimanche, Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter.

La mauvaise série de l'OL en championnat a continué dimanche soir, avec une nouveau revers, le 4e de rang la quatrième d- pour les hommes de Peter Bosz sur la pelouse de Lens (1-0). Toujours septième du championnat mais à huit points de leur adversaire du soir qui pointe au quatrième rang, L'OL est en urgence.

Alors que le coach batave des Gones est ciblé par les médias, le patron rhodanien Jean-Michel Aulas a tenu, comme il a pu, à défendre son équipe comme à son habitude sur Twitter.

"Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage", a tonné le président lyonnais sur le réseau social. "Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff: il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts."