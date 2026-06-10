Nouvelle crise : la FIFA prend une décision surprise contre un adversaire du Maroc

La Fédération internationale de football (FIFA) a rejeté le maillot de l’équipe nationale d’Haïti et exigé sa modification, une décision controversée à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol AS, l’instance a jugé qu’un élément du graphisme pouvait être interprété comme un message politique, ce qui est interdit par le règlement de la compétition.

Plongée dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 aux côtés du Maroc, la sélection haïtienne doit donc modifier, selon les exigences de l’instance mondiale, le maillot conçu par l’équipementier colombien « Saita ». Ce dernier arborait un drapeau bleu et rouge dans un visuel évoquant un soulèvement populaire, une symbolique perçue comme potentiellement politique par le FIFA.

La commission d’examen de la FIFA a jugé certains détails non conformes au règlement et exigé des retouches avant toute homologation.

La société créatrice a toutefois défendu son travail, assurant qu’il ne s’agissait pas d’un message politique, mais d’un hommage aux citoyens haïtiens qui ont façonné l’avenir de leur pays, avec une référence historique à la bataille de Vertières de 1803, étape décisive vers l’indépendance vis-à-vis de la France.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l’entreprise a précisé que ce drapeau correspond au premier étendard haïtien hissé après l’indépendance et qu’il ne véhicule aucune connotation politique moderne.

La polémique enfle sur les réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, le débat a embrasé la toile : certains internautes ont même suggéré que le drapeau pourrait faire référence à la Pologne, dont des soldats avaient soutenu l’indépendance haïtienne au temps colonial.

Cette confusion provient de la relative similitude entre certaines teintes du motif et le drapeau polonais, bien que ce dernier soit composé de blanc et de rouge, tandis que la bannière historique haïtienne marie le bleu et le rouge.

La marque a par ailleurs réitéré, dans des déclarations à la presse polonaise, que le visuel n’avait aucun lien avec la Pologne, mais illustrait bien le premier drapeau haïtien après l’indépendance de 1804.

La décision finale concernant l’utilisation de ce maillot n’est donc pas encore prise.

Bien que la Fédération haïtienne et l’équipementier défendent la valeur historique et culturelle du design, la décision finale sur l’adoption de ce maillot n’est pas encore actée.

En revanche, les couleurs du drapeau historique haïtien apparaissent plus clairement sur les maillots de réserve et le troisième maillot de l’équipe nationale, qui n’ont jusqu’à présent suscité aucune remarque de la part de la Fédération internationale.

La FIFA devrait se prononcer dans les prochains jours sur l’adoption définitive de la version actuelle, ou bien sur d’éventuelles modifications, avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.