Selon la presse française, le Paris Saint-Germain envisagerait un mercato estival ambitieux et ciblerait la star française Michael Olise, actuellement au Bayern Munich, dans ce qui pourrait être l’une des principales opérations du champion d’Europe.

Selon le site « L'Équipe », le joueur de 24 ans suscite un intérêt grandissant chez plusieurs grands clubs européens, bien que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, ait déjà affirmé qu'il n'était pas à vendre.

Récemment, le nom de l’international français avait été évoqué du côté du Real Madrid, où le président Florentino Pérez l’avait présenté comme le grand coup à venir, avant que le club espagnol ne porte finalement son dévolu sur Julián Álvarez.

Selon le rapport, le PSG s’est engagé avec force dans les négociations, la direction parisienne se disant optimiste quant à la possibilité de finaliser le transfert.

L’intérêt du PSG intervient après une saison exceptionnelle durant laquelle l’international français a directement participé à 53 buts (22 réalisations et 31 passes décisives), contribuant au triplé national du Bayern.

Oulissi, qui se prépare à disputer sa première Coupe du monde avec les Bleus en 2026, est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029. Tout club désireux de l’enrôler devra donc présenter une offre financière colossale pour convaincre le géant allemand de se séparer de l’une de ses plus grandes stars.