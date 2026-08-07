Nouvelle bombe : la maîtresse d'Infantino a « reçu de l'argent » de l'UEFA

La position de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), est devenue plus délicate que jamais, après de nouvelles révélations de presse concernant une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse, durant sa période à la tête du secrétariat général de l'Union européenne de football (UEFA).

Selon une enquête publiée par le quotidien britannique « Daily Telegraph » ce vendredi, cette femme a obtenu des dizaines de milliers de livres sterling de la part de l'UEFA après avoir accepté de quitter l'organisation, en raison de la relation présumée avec Infantino.

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Ce développement intervient à un moment où Infantino subit déjà des pressions croissantes pour démissionner de son poste, après l'échec de son plan controversé lié à la vente d'une partie des droits de la Coupe du monde.

Ces enquêtes relatives au comportement d'Infantino, durant sa période à l'UEFA, devraient ouvrir la voie à un nouvel examen de son avenir à la tête de la FIFA.

Comment Infantino pourrait-il être contraint de partir ?

Le « Daily Telegraph » estime que la voie la plus simple est la démission. Si cette hypothèse est écartée, le mécanisme le plus évident réside dans les prochaines élections, en mars 2027. Si suffisamment de fédérations lui retirent leur soutien et qu'un candidat crédible émerge, il pourrait perdre les élections ou décider de ne pas se présenter.

Les statuts de la FIFA prévoient en théorie des procédures pour traiter toute violation éthique, mais il est notable que, dans le communiqué de cette semaine, la Fédération internationale, tout en reconnaissant des erreurs, a affirmé que « tout ce qui a été fait l'a été en parfaite conformité avec le cadre réglementaire de la FIFA ».

En dehors de ces mécanismes officiels, la pression politique exercée sur le responsable suisse, qu'elle vienne des dirigeants mondiaux ou des fédérations membres, pourrait atteindre des niveaux insoutenables.

Mark Carney, Premier ministre du Canada, a rejoint Andy Burnham, maire de la région de Manchester, ainsi que d'autres personnalités qui ont déclaré avoir perdu confiance en Infantino.