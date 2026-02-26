Nouvelle blessure grave au Barça ? Hansi Flick tremble

Le milieu de terrain néerlandais pourrait manquer plusieurs matchs importants pour les Blaugrana, obligeant Hansi Flick à revoir ses plans.

Jeudi, de Jong n'a pas pu terminer la séance d'entraînement en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le Barça effectue des examens, mais Sport évoque une possible déchirure musculaire mineure. Le club attend les résultats définitifs de ces examens avant de tirer des conclusions.

Si l'on se base sur le diagnostic habituel pour une déchirure musculaire mineure, de Jong serait indisponible pendant trois à quatre semaines. Il serait donc probablement absent jusqu'après la trêve internationale de mars, même s'il pourrait revenir pour les deux derniers matchs avant cette pause. Il manquerait au moins cinq rencontres face à Villarreal (domicile), l'Atlético Madrid (domicile), l'Athletic Club (extérieur), Newcastle United/Paris Saint-Germain (extérieur) et Séville (domicile).

De Jong risquerait également de manquer le match retour à domicile contre Newcastle ou le PSG, ainsi que le dernier match avant la trêve internationale face au Rayo Vallecano, ce qui porterait son absence totale à sept matchs.

Le milieu de terrain néerlandais forme un duo redoutable avec Pedri au milieu de terrain, et Flick ne dispose pas de beaucoup d'alternatives en forme. Dani Olmo a joué plus bas sur le terrain en l'absence de Pedri ces dernières semaines – il est en train de retrouver la forme – tandis que Marc Casado et Marc Bernal constituent des alternatives plus similaires. Plus tôt dans la saison, Flick avait utilisé Eric Garcia devant la défense pour pallier les difficultés défensives de son équipe. Gavi devrait également faire son retour dans les prochaines semaines, mais Flick devrait le ménager dans sa reprise plutôt que de compter sur lui d'emblée.