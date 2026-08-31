Nouvel hommage : une rue de Turquie baptisée du nom de Salah

Le conseil municipal du district de Yomra a décidé de donner le nom de l'Égyptien Mohamed Salah, star de Trabzonspor, à l'une des rues de Turquie.

Le domicile de Mohamed Salah, récemment arrivé dans les rangs de Trabzonspor, se situera rue Selvi, dans le quartier de Kaşüstü, relevant du district de Yomra.

Le site Haberler a rapporté que les travaux de rénovation se poursuivent dans la maison où résidera Salah, dans laquelle la star égyptienne devrait emménager prochainement.

Sur proposition de Mustafa Biyik, maire de Yomra, il est prévu de renommer la rue où se trouve le domicile de Salah en « rue Mohamed Salah ».