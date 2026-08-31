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Nouvel hommage : une rue de Turquie baptisée du nom de Salah

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Le conseil municipal du district de Yomra a décidé de donner le nom de l'Égyptien Mohamed Salah, star de Trabzonspor, à l'une des rues de Turquie.

Le domicile de Mohamed Salah, récemment arrivé dans les rangs de Trabzonspor, se situera rue Selvi, dans le quartier de Kaşüstü, relevant du district de Yomra.

Le site Haberler a rapporté que les travaux de rénovation se poursuivent dans la maison où résidera Salah, dans laquelle la star égyptienne devrait emménager prochainement.

Sur proposition de Mustafa Biyik, maire de Yomra, il est prévu de renommer la rue où se trouve le domicile de Salah en « rue Mohamed Salah ».

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Le maire de Yomra a déclaré, via son compte sur le site X, qu'ils étaient extrêmement heureux que Mohamed Salah vive dans la région.

Il a poursuivi : « Salah est l'un des transferts les plus importants, non seulement dans l'histoire de Trabzonspor, mais aussi dans l'histoire du football turc. Nous ressentons une grande fierté et une grande joie qu'une star d'une telle envergure parmi les vedettes du football mondial vive à Yomra. »

Il a ajouté : « La présence de Salah à Yomra apportera également une grande contribution à la valeur commerciale et à l'image de marque de notre région. La présence d'un footballeur mondial de ce niveau et de cette renommée à Yomra représente quelque chose de spécial pour nous. C'est pourquoi nous voulons donner le nom de Salah à la rue où il vivra au sein de notre région, et faire de cette période une partie immortelle de l'histoire de Yomra. »

Le conseil municipal devrait prendre cette semaine la décision relative au changement de nom de la rue en rue Mohamed Salah, et les démarches de changement de nom devraient être finalisées après la publication de la décision. 

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