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Hussein Hamdy

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Nouvel angle : Rodri méritait-il l'expulsion face à Valence ?

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La polémique arbitrale enflamme la Liga

Rodri, milieu de terrain du Barça, a suscité la polémique lors de la victoire de son équipe 5-0 face à Valence, hier dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Liga.

Le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales sur la plateforme X, a publié de nouvelles images de l'action disputée entre Rodri et Arnaut Danjuma, attaquant de Valence, à l'intérieur de la surface de réparation du Barça.

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Le compte « Archivo VAR » a déclaré : « Regardez le nouvel angle de l'action de l'intervention entre Rodri et Danjuma ! Le joueur espagnol se précipite vers l'attaquant avant qu'il n'exécute sa frappe. »

Et d'ajouter : « La décision devrait être l'attribution d'un penalty assorti d'un carton rouge pour Rodri. »

Il a conclu : « À travers les angles proposés par la diffusion, il était impossible de remarquer l'ampleur du contact. »

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