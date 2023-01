Nouveau stade du PSG : le Maire de Joinville se propose !

Le Paris Saint-Germain souhaite racheter le Parc des Princes, mais la Mairie refuse toujours de vendre. Direction Joinville ?



David Belliard, l’adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, l’a encore une fois répété ce lundi : Anne Hidalgo et sa majorité n’entendent pas vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, malgré l’insistance du club.

"Je ne suis pas pour brader les grands actifs patrimoniaux aux privés, et en particulier au Qatar. Le Parc des Princes en fait partie. Nous avons besoin d'avoir la main sur un certain nombre de patrimoine de prestige. Le Parc des Princes n'appartient pas au Qatar, il appartient aux Parisiens et Parisiennes, et plus largement, aux Françaises et aux Français», s’est-il justifié.



Paris souhaite continuer à accueillir le PSG au Parc, mais donc sans lui céder. Mais beaucoup de communes voisines de la capitale se montrent prêtes à offrir un terrain au PSG. Karl Olive a proposé Poissy, et Olivier Dosne… Joinville-le-Pont !

Le Maire de Joinville se propose



"J'ai un emplacement qui me fait rêver depuis longtemps, c'est de couvrir le bois de Vincennes, qui va de l'hippodrome à notre stade Jean-Pierre Garchery, on reste sur Paris et un peu comme le parc des Princes, il faudrait recouvrir le périphérique. Mais il faut que ce soit un projet écologique, il faudrait alors récupérer en terme de parking l'hippodrome de Vincennes qui est tout aménagé et en surface, il n'y aurait donc pas besoin d'en faire un. On pourra venir en RER A à l'arrêt de Joinville-le-Pont tout en restant à Paris", a-t-il expliqué sur France Bleu.

"J'ai pas mal construit dans ma ville, on me surnomme le maire constructeur, je pense qu'il y a la superficie, a-t-il martelé. Et puis il y a une défiguration du territoire avec le cette tranchée d'autoroute qui passe au-dessus de la Marne, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à un projet phare, vert, ambitieux et qui reste parisien, qui fasse briller ce bois de Vincennes."

"Premièrement, cela reste Paris, deuxièmement, le département du Val-de-Marne qui est juste à côté est très dynamique, il est en train d'attirer une population parisienne, il ressuscite, et ce département mérite à sa porte un grand équipement. Enfin, c'est l'histoire, Joinville, c'est le bataillon. Je vais contacter le club", a promis Olivier Dosne. Allô Nasser ?