Nouveau scandale ! Le Barça se plaint officiellement de l'arbitrage

Mené 4-0, le Barça s'est vu refuser tout espoir de revenir dans la partie après l'annulation du but de Pau Cubarsi suite à une consultation de la VAR pendant huit minutes. Les Catalans sont convaincus que le but aurait dû être validé et ont donc déposé une réclamation officielle auprès de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), comme l'a confirmé un communiqué publié samedi.

« Le FC Barcelone annonce avoir adressé ce samedi 14 février une lettre officielle à la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), à son Président, au Président du Comité Technique des Arbitres (CTA), au responsable de la VAR et au Directeur des Affaires Juridiques, dans laquelle le club exprime sa profonde préoccupation face aux décisions arbitrales répétées qu'il juge préjudiciables au jeu et dépourvues de critères cohérents. »

Dans son communiqué, le FC Barcelone a souligné plusieurs points qui le mécontentent : le manque de cohérence dans les critères disciplinaires ; des critères contradictoires pour les décisions concernant les mains ; une accumulation d’erreurs significatives ; l’utilisation et la transparence de la VAR ; et les critères d’examen des actions sur le terrain via l’écran vidéo. Le club catalan souhaite que ces demandes soient examinées « avec le plus grand sérieux et que des mesures concrètes soient prises pour éviter que de telles situations ne se reproduisent ».

La question de l’arbitrage est un problème récurrent dans le football espagnol, et elle a refait surface ces dernières 48 heures. La pression est toujours forte sur les arbitres pour qu’ils prennent les bonnes décisions, mais comme souvent, la constance d’un match à l’autre n’est pas garantie.

Il reste à voir si les demandes du FC Barcelone seront entendues, mais pour l’instant, la Fédération espagnole de football (EFC) est en train de trancher.