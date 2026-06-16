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Nouveau revers pour Arnold : Tuchel lui gâche les vacances

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
T. Tuchel
T. Alexander-Arnold
T. Chalobah
Angleterre
Croatie
É.-U.
Allemagne

Les difficultés du défenseur anglais persistent

L’Anglais Trent Alexander-Arnold traverse une période difficile. Déjà en difficulté sur le plan individuel et collectif au Real Madrid, le latéral droit a été écarté par l’entraîneur Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

Ses galères madrilènes risquent de se prolonger la saison prochaine, le club ayant recruté le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries à la demande du nouvel entraîneur José Mourinho.

Selon Mundo Deportivo, alors qu’il savourait des vacances en famille, une lueur d’espoir est apparue : le joueur de Liverpool pourrait encore intégrer la sélection anglaise pour la Coupe du monde.

À moins de 24 heures du match d’ouverture contre la Croatie, et alors que les sélectionneurs pouvaient encore remplacer tout joueur, Tino Leframento, un autre arrière droit, s’est blessé et a été rayé de la liste des « Three Lions ».

Dans ces circonstances, faire appel à Alexander-Arnold aurait semblé logique. Cependant, Tuchel a choisi de convoquer le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah, 26 ans, comme remplaçant de dernière minute.

Coupe du monde
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Angleterre
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Croatie
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Polyvalent, capable d’occuper aussi bien le couloir droit que l’axe défensif, Chalobah a donc été jugé plus pertinent que l’ancien Reds par Tuchel.

Les Three Lions entameront leur Coupe du monde 2026 mercredi soir face à la Croatie, dans le groupe 12 où figurent aussi le Ghana et le Panama.

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