Nouveau rebondissement : Rodri en contact direct avec le Barça

Rodri, la star de Manchester City, est plus proche que jamais de devenir un nouveau joueur du FC Barcelone.

Le journal « Sport » a rapporté que les négociations progressent entre le club catalan et Manchester City, après que le Barça a présenté une troisième offre pour recruter l'international espagnol.

Mais alors que les deux clubs continuent de rapprocher leurs points de vue, un autre facteur pousse vers la conclusion de l'affaire : le désir du champion du monde de rejoindre effectivement le Barça.

Selon ce qu'a indiqué Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, Rodri maintient un contact quasi quotidien avec plusieurs de ses coéquipiers de la sélection espagnole qui évoluent au FC Barcelone, échangeant avec eux des messages dans lesquels il exprime son souhait de finaliser son transfert le plus rapidement possible.

Le lauréat du Ballon d'Or 2024 entretient une relation très particulière avec eux, et ce lien personnel a également été l'un des facteurs qui ont influencé sa décision de miser sur le projet du FC Barcelone.

Il ne s'agit pas d'une question anodine, car Rodri connaît bien le vestiaire du Barça, puisqu'il partage la sélection espagnole avec une grande partie des joueurs qui composent l'effectif de l'équipe, comme Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Joan Garcia, Gavi, Pedri et Fermin Lopez.