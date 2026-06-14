Nouveau rebondissement dans le dossier Enzo au Real Madrid

L’Argentin Enzo Fernández, star de Chelsea, serait de nouveau dans le viseur du Real Madrid.

Il y a quelques mois, le milieu de terrain avait publiquement manifesté son intérêt pour le club madrilène, ce qui lui avait valu d’être mis à l’écart par Chelsea.

La perspective d’un transfert vers la Maison blanche s’est ensuite estompée, au point que son nom a disparu des short-lists madrilènes pour l’été.

L’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène a ensuite orienté les pistes vers Matheus Fernandes, l’autre milieu de West Ham, mais le Brésilien semble désormais promis à Manchester United.

Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain est de nouveau dans le viseur madrilène, mais son arrivée au Santiago Bernabéu s’annonce complexe.

Les Blues réclament environ 140 millions d’euros pour céder un joueur sous contrat jusqu’en 2032.

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