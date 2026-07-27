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Karim Malim

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Nouveau rebondissement dans l'avenir de Cancelo

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Al-Hilal tranche sa position

Le Portugais João Cancelo, latéral d'Al-Hilal, rejoindra mercredi prochain le stage de préparation de l'équipe en Autriche, en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison sportive, et ce après la fin des vacances dont il avait bénéficié à l'issue de sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026.

Malgré son retour au camp du « Zaïm », l'avenir du joueur au sein de l'équipe reste entouré de nombreuses incertitudes, à la lumière de nouveaux développements qui pourraient ouvrir la voie à son départ lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le journal « Arriyadiyah » saoudien a révélé que la direction de la société du club d'Al-Hilal ne verrait pas d'inconvénient à recevoir des offres pour l'achat du contrat de Cancelo, une indication de l'ouverture du club à l'idée de se séparer des services du latéral portugais avant le début de la nouvelle saison.

Le journal a ajouté qu'il reste une saison au contrat de Cancelo, et que la direction d'Al-Hilal ne s'oppose pas à sa vente, d'autant plus que le joueur lui-même souhaite vivre une nouvelle expérience et quitter les rangs de l'équipe.

Cancelo avait rejoint Al-Hilal lors de la période des transferts estivaux de 2024, en provenance de Manchester City, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027.

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Depuis son arrivée au club saoudien, l'international portugais a disputé 45 matches toutes compétitions confondues, durant lesquels il a inscrit trois buts et délivré 14 passes décisives, confirmant sa présence offensive remarquable malgré son poste défensif.

Lors de la seconde moitié de la saison dernière, Cancelo a été prêté au Barça, où il a disputé 23 matches sous le maillot du club catalan toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives, avant la fin de son prêt et son retour à Al-Hilal.

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