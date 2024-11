Nouveau propriétaire au Real Madrid ? Florentino Perez lâche tout !

Liverpool vs Real Madrid

rumeurs ont circulé selon lesquelles le président du Real Madrid, Florentino Perez, envisageait de modifier le modèle de propriété du club

Lors de l’assemblée générale du club dimanche, Perez a confirmé que c’était son intention.

Il est suggéré que Perez cherchera à sortir le Real Madrid de son statut d’« entité sportive à but non lucratif » détenue par les membres, et à le transformer en une société privée standard. Les membres se verraient alors attribuer des actions.

Perez a laissé entendre que le changement était en cours.

« Notre club doit avoir une structure organisationnelle qui nous protège en tant qu’institution et qui nous protège également tous en tant que propriétaires du Real Madrid. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir que ce club continue d’appartenir à ses membres comme il l’a fait tout au long de nos 122 ans d’histoire », a expliqué Perez lors de l’assemblée du club.

« Nous allons présenter à cette assemblée une proposition de réorganisation corporative du club qui garantira clairement notre avenir, nous protégera des menaces auxquelles nous sommes confrontés et, surtout, garantira que nous, les sociétaires, sommes les véritables propriétaires de notre club, les véritables propriétaires de nos actifs financiers à part entière. »

Les déclarations de Perez, ainsi que les menaces auxquelles il fait référence, ne sont pas très claires, si ce n’est que la Liga prétend vouloir prendre une partie de ses droits télévisés pour les distribuer de manière plus équitable. Perez a tenu à souligner que les sociétaires resteront propriétaires du club. Tout changement devra également être voté par les sociétaires lors d’un référendum.

Le président du Real Madrid aurait l’intention de se présenter à nouveau l’année prochaine pour un autre mandat qui le mènerait à plus de 80 ans. Il soutient que leur statut d’entreprise non privée les affaiblit au sens juridique, même si on ne sait pas encore exactement en quoi cela entraînerait un traitement différent pour les Blancos, comme le note Relevo.